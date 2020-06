Manifestante atira-se para a frente de carro de Boris Johnson e provoca acidente. Veja o vídeo do momento

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, esteve envolvido num acidente de carro esta quarta-feira em Westminster depois de um manifestante se atirar para a frente do carro em que seguia.Vários veículos que faziam a escolta ao carro de Boris ficaram acidentados na sequência do incidente.As autoridades inglesas avançaram que não houve registo de feridos.