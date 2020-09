Manifestante em cadeira de rodas acusa polícia de agressão durante protesto antirracismo

Comedian & activist Dustin Brandon was arrested earlier tonight. The crowd observing voiced their disagreement at police actions. #PortlandProtests #PDXprotests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/hwbES4salZ — Justin Yau (@PDocumentarians) September 1, 2020

Um manifestante em cadeira de rodas acusa a polícia de Portland, nos EUA, de tentar partir-lhe os braços enquanto estava a ser detido numa manifestação antirracismo.Tudo começou quando o comediante e ativista Dustin Brandon, de 35 anos, participava em mais uma das quase 100 noites de protestos pela morte do afro-americano George Floyd pelas autoridades de Minneapolis.O evento, que reuniu cerca de 150 manifestantes à frente da casa do presidente da câmara de Portland, Ted Wheeler, na passada segunda-feira, culminou com a detenção de 20 pessoas, entre elas Brandon, após os manifestantes terem incendiado um banco de jardim e partido uma janela.As imagens partilhadas na rede social Twitter mostram o momento da detenção do ativista, que acusa as autoridades de o terem agredido enquanto era algemado.Em declarações ao jornal The Independent, Brandon afirmou que os polícias "tentaram partir o meu braço - o direito - quando me prenderam com duas algemas" e acredita que tudo não passou de um ato de intimidação por parte das autoridades."Foi uma oportunidade de me tocarem e de me aleijarem", recordou Dustin, que nasceu com uma doença genética que provoca ossos frágeis e, consequentemente, o aumento da probabilidade de fraturas.O departamento da polícia da cidade norte-americana confirmou a detenção e justificou-a com uma "alegada interferência do mnaifestante junto de um polícia".No caso das acusações de agressão, a porta-voz das autoridades, Melissa Newhard, relembrou que pode ser apresentada uma queixa quando "há discrepâncias em relação à força exercida no momento".Apesar de assumir o risco que corre, Brandon referiu que pretende apenas mostrar solidariedade para com os manifestantes que se têm feito ouvir sobre a justiça racial um pouco por todos os EUA.