Manifestante indígena em greve morre após confrontos com a polícia no Equador

Um manifestante indígena morreu no Equador, na noite de terça-feira, após participantes numa greve contra a política económica do governo terem entrado em confronto com a polícia.

Unidades de choque da polícia equatoriana atacaram centenas de indígenas que chegaram ao campus da Universidade Central de Quito, no nono dia de mobilização na capital do país, apesar do Presidente Guillermo Lasso ter decretado um segundo estado de emergência.

Mas foi na localidade amazónica de Puyo, a sul de Quito, que um nativo quéchua morreu na terça-feira.