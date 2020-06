Manifestantes anti-racismo envolvem-se em confrontos com a polícia em Londres

Vários manifestantes envolveram-se hoje em confrontos com a polícia britânica, junto ao parlamento, em Londres, durante manifestações contra o racismo, segundo as autoridades.

Alguns manifestantes atiraram garrafas e empurraram polícias, junto à ponte de Westminster, no centro de Londres, enquanto outros provocavam momentos de tensão na praça de Trafalgar, no segundo final de semana de manifestações anti-racistas, após a morte do afro-americano George Floyd, asfixiado sob escolta policial em Minnesota, nos Estados Unidos, no passado dia 25.





Scuffles have broken out between protesters and police in London.



These counter-protesters want to protect statues and monuments in London after they were targeted in #BlackLivesMatter protests last week.



Latest on the UK protests here: https://t.co/FI7D86ZBpU pic.twitter.com/jOdvrolIiR — SkyNews (@SkyNews) June 13, 2020

Além de Londres, as manifestações ocorreram em várias outras cidades do Reino Unidos como Belfast, na Irlanda do Norte, e Brighton, no sul de Inglaterra, embora não tenham sido aí registados atos de violência, até agora, de acordo com relatos das autoridades britânicas.