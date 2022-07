Manifestantes bloqueiam ponte em Budapeste em protesto contra reforma fiscal

Centenas de manifestantes bloquearam esta quinta-feira uma ponte em Budapeste, no terceiro dia consecutivo de protestos contra uma reforma fiscal aplicada pelo governo do primeiro-ministro Viktor Orbán.

Estas são as primeiras manifestações desde a reeleição do líder conservador em abril, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O partido de Orbán "provou em 100 dias que todas as suas palavras eram mentira", destacou em frente a uma multidão de manifestantes Peter Marki-Zay, que liderou uma coligação de oposição que perdeu nas eleições contra Orbán.

Os manifestantes, que chegaram aos milhares na quarta-feira, contestam a reforma tributária que remove uma faixa de impostos que afetará centenas de milhares de pequenos comerciantes.

O país, que está em discussões com Bruxelas sobre fundos para apoiar sua economia, tem sido afetado com o aumento da inflação e pela queda da sua moeda.

O governo húngaro decretou na quarta-feira um "estado de emergência" energético, antecipando um possível corte de energia russa.

Entre as medidas, está incluído o aumento do preço do gás e da eletricidade no caso de todas as famílias que consumam mais energia do que a média húngara ou o aumento da produção de gás de 1.500 milhões de metros cúbicos para 2.000 milhões.

O pacote também introduz a proibição da exportação de transportadores de energia, aumenta a produção de lignito, reinicia a operação da central a carvão de Mátrafüred e permite solicitar a extensão da operação da central nuclear de Paks.

As quatro unidades da central possuem atualmente autorização de operação até datas entre 2032 e 2037.

O preço máximo da energia foi introduzido pelo governo do ultranacionalista de Viktor Orbán, em 2013.

A Hungria tem-se oposto à inclusão do embargo de petróleo no sexto pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas acabou por receber, juntamente com outros países da região, uma exceção.

O país da Europa Central compra 65% do petróleo e 85% do gás que usa da Rússia e o governo opõe-se categoricamente a um possível embargo europeu contra o gás russo.