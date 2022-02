Manifestantes desafiam polícia no Canadá

A polícia avançou este domingo em força para desalojar os últimos manifestantes que desafiavam as ordens judiciais e mantinham o bloqueio da ponte Ambassador, entre Windsor, no Canadá, e Detroit, nos EUA. Mas os protestos de camionistas contra as vacinas da Covid continuam em várias cidades, entre elas Otava, onde há três semanas os camionistas semeiam o caos.









A polícia fez inúmeras detenções durante a operação de ontem e desocupou a ponte, apesar de a circulação continuar interrompida para limpezas.

As manifestações recrudesceram, entretanto, na capital (Otava) e também em Toronto e outra ‘caravana da liberdade’ formou-se também na autoestrada do Pacífico, no Oeste do Canadá, com centenas de veículos já concentrados na fronteira em South Surrey, Colúmbia Britânica. Os manifestantes prometem ficar no local até as restrições por causa da Covid serem levantadas.