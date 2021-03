Manifestantes e polícia envolvem-se em confrontos durante vígilia em homenagem a Sarah Everard em Londres

Os ânimos exaltaram-se durante uma vigília para marcar a morte de Sarah Everard, a mulher de 33 anos que desapareceu enquanto regressava a casa na passada noite de 3 de março, em Londres.Wayne Couzens, ex-polícia, é o principal suspeito do crime.



O desaparecimento e morte da mulher tem gerado uma onda de histórias e relatos de outras mulheres sobre a violência contra mulheres.





Kate Middleton, também marcou presença com uma breve passagem pelo local.

The is no obligation under the regulations to give your name or details. If you are being arrested you have a right to legal representation. @BindmansLLP are at the local police station. @HJAcivillibs will also be available. https://t.co/c61T7rS5Oo