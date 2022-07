Manifestantes em protesto contra operação das autoridades e novo presidente no Sri Lanka

Centenas de pessoas voltaram a manifestar-se esta sexta-feira na capital do Sri Lanka contra a ação das autoridades que desmantelaram de forma violenta um acampamento de protesto e a ocupação de edifícios governamentais.

"Viemos protestar contra (o recém-nomeado presidente) Ranil Wickremesinghe e a presença dos militares. Não era isto que queríamos. Vamos manter o nosso protesto", disse à agência espanhola Efe um manifestante na cidade de Colombo que pediu anonimato.

Durante a madrugada, centenas de agentes da Polícia e efetivos do exército do Sri Lanka desalojaram os manifestantes que se mantinham desde o dia 09 de julho no edifício onde funcionam os serviços da Presidência do país e que tinham sido ocupados.