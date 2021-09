Membros de grupos feministas derrubaram parte das vedações que o Governo instalou em frente ao Palácio Nacional do México, a residência presidencial, para proteger o edifício dos protestos pelo Dia Global de Ação pelo Aborto Seguro e Legal.

Em resposta, as forças de segurança da capital mexicana lançaram gás lacrimogéneo.

Milhares de mulheres chegaram à praça central do Zócalo, onde primeiro tentaram derrubar as vedações em frente à catedral, e depois foram derrubar as que se encontravam defronte ao palácio.