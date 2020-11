Manifestantes invadem e incendeiam Congresso na Guatemala

Milhares de pessoas participaram este sábado no maior protesto já feito contra o presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, e incendiaram o Congresso, alimentados pela raiva sobre os cortes no orçamento de 2021.Com cartazes com palavras de ordem - "Giammattei, renuncie" - os manifestantes pediram a Giammattei que vetasse o orçamento que os legisladores aprovaram na madrugada da última quarta-feira, no mesmo dia em que o furacão Iota inundava o país centro-americano.Enquanto a maioria dos manifestantes se reunia pacificamente na praça principal, outros acabaram por partir as janelas do edifício e incendiar o interior do Congresso .De acordo com o porta-voz do Hospital Geral San Juan de Dios, 14 pessoas receberam tratamento hospitalar devido ao múltiplos ferimentos e inalação de gás lacrimogéneo, após confrontos com a polícia. 22 pessoas foram detidas.