Um grupo de mulheres invadiu este sábado o hipódromo onde decorria o Epsom Derby, a corrida de cavalos que está integrada nas comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.As mulheres foram rapidamente travadas e retiradas do local por vários elementos da polícia, de acordo com a Sky News. O grupo tinha várias faixas onde se liam as palavras "Justiça Animal".A rápida intervenção das autoridades mereceu o aplauso do público presente, enquanto se ouviu uma voz que pediu desculpa a quem assistia.