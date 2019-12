Manifestantes lançam o pânico ao entrar na embaixada dos EUA no Iraque em protesto violento

O embaixador dos Estados Unidos no Iraque e outros membros da equipa diplomática foram retirados da embaixada em Bagdade por razões de segurança. Centenas de manifestantes e combatentes protestam junto ao portão contra os ataques aéreos norte-americanos ao Iraque.

Há relatos em como várias pessoas entraram no complexo norte-americano, de acordo com a Associated Press, e pegaram fogo à torre de vigia da embaixada, indica a BBC. Já foi usado gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.





BREAKING: Iraqi supporters of a Shiite militia have broken into the U.S. embassy compound in Baghdad after smashing a door and storming inside, prompting tear gas and sounds of gunfire. The attack on the compounds follows deadly U.S. airstrikes. https://t.co/kXxgyuKnqd