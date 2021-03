Manifestantes mortos a tiro em Myanmar

Myanmar viveu este domingo o dia mais sangrento da repressão dos protestos contra o golpe de Estado de dia 1 de fevereiro. Segundo a ONU, pelo menos 18 pessoas foram mortas pela polícia durante manifestações em Yangon, Dawei, Mandalay e outras cidades.





O aumento de violência começou no sábado, dia em que foi morta uma mulher, e agravou-se este domingo, com a polícia a disparar de forma indiscriminada sobre os manifestantes. Os militares tentam travar pela força o movimento de desobediência civil que não pára de crescer desde a deposição do governo civil de Aung San Suu Kyi, que foi detida juntamente com outros líderes da Liga Nacional pela Democracia.