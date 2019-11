Manifestantes reforçam bloqueio e ocupam universidades em Hong Kong

As estradas que cercam a Universidade de Hong Kong foram bloqueadas pelos manifestantes, o que tem provocado atrasos no trânsito.





Esta terça-feira o campus da CUHK foi palco de alguns dos combates mais intensos da cidade desde o início das manifestações em junho.





Foi lançada uma operação altamente organizada dentro do campus, com o reforço das barricadas e armazenamento de armas, incluindo bombas de gasolina, arcos e flechas, dardos e pedaços de madeira martelados com pregos.

Na Universidade Chinesa de Hong Kong (CUHK), nos Novos Territórios, vários milhares de manifestantes barricaram-se dentro do local, bloqueando todas as entradas.