Manifestantes tomam controlo do Castelo de Edimburgo na Escócia. Veja as imagens

Castelo de Edimburgo, na Escócia,

Um grupo de cerca de 20 manifestantes entrou noesta terça-feira à noite, alegando ter controlo do marco histórico. A justificação que apresentaram teve por base o artigo 61 da Carta Magna.A polícia escocesa retirou os visitantes do local para lidar com o protesto. Os manifestantes entraram sem comprar bilhete e filmaram o protesto, transmitindo-o ao vivo no Facebook."Tomamos o castelo de volta", disse uma mulher no vídeo. Afirmou que o castelo "pertence às pessoas" e que apenas estão a "tomar o poder de volta". "Mentiram ao povo escocês durante toda a sua vida", acrescentou.A manifestante disse aos polícias que estavam a retomar o castelo sob o artigo 61 da Carta Magna. Trata-se de um documento assinado pelo rei inglês em 1215, que nunca se aplicou à Escócia, uma vez que data a um período antes do Ato de União.Depois de recusarem partir do castelo a polícia escocesa foi chamada ao local para lidar com o assunto. Neste momento não é permitida a entrada de visistantes.