Manta com anzol espetado no olho aproxima-se de mergulhador para pedir ajuda

Um vídeo captado debaixo de água mostra o momento em que uma manta gigante se aproxima de um grupo de mergulhadores que exploravam a vida marinha no Recife de Ningaloo, na Austrália.O peixe, que é conhecido pelos locais como 'Freckles', tinha um anzol espetado na zona dos olhos. A manta aproximou-se em particular de Jake Wilton, um fotógrafo subaquático que costuma fazer mergulho naquela zona regularmente. Dada a sua condição, o grupo acredita que o animal reconheceu Wilton e que se aproximou numa tentativa de pedir auxílio."Ele aproximou-se e em seguida começou a dobrar-se, parecia que me estava a querer mostrar o olho. Sabia que tinha de a ajudar ou então o animal correria riscos", disse o fotógrafo que também costuma acompanhar os turistas nos mergulhos.De acordo com o jornal The Sun, Jake, que se encontrava à superfície, mergulhou várias vezes para tentar remover o gancho. Ao fim de várias tentativas, conseguiu ajudar o animal e evitar que este ficasse cego.No final, 'Freckles' permaneceu ainda algum tempo junto do grupo, naquilo que estes consideram ter sido um gesto de agradecimento.