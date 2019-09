Manuel Gonçalves, o português que salvou Jacques Chirac da morte em 2002

Manuel Gonçalves é o nome do 'herói' português que salvou Jacques Chirac da morte, em 2002, quando este era presidente de França. O antigo chefe de Estado francês, que faleceu esta quinta-feira devido a uma infeção pulmonar, foi alvo de um atentado durante um desfile em Paris a 14 de Julho daquele ano, por um homem que o tentou alvejar.

O suspeito preparava-se para assassinar o então presidente francês, durante o desfile evocativo do dia de França, quando foi impedido por quatro homens que o entregaram à polícia. Entre estes estava o português Manuel do Nascimento Gonçalves, um pedreiro reformado, na altura com 56 anos, que vivia em França há mais de três décadas.





Em 2002, o português assistia à data comemorativa na capital francesa, quando um homem no meio da multidão surgiu com uma arma de fogo, que havia retirado da caixa de uma guitarra, com o intuito de alvejar o político.

"Toda a gente estava com os olhos na parada militar quando ele abriu a mala e tirou a arma e a levantou com intenção de atirar", disse o português em declarações ao CM.

Quatro homens, incluindo o pedreiro reformado, atiraram-se de imediato ao agressor, retiraram-lhe a arma e entregaram-no às autoridades francesas. Quando os agentes tomaram conta do atirador, Manuel Gonçalves, que se ia afastar do local, foi intercetado pelos agentes e teve de deslocar-se à esquadra, onde contou como tudo se tinha passado.

"No dia seguinte, o presidente Chirac telefonou, ele próprio, para minha casa, a agradecer o que tinha feito. E o primeiro-ministro de França felicitou-me pessoalmente.", contou Manuel na altura dos acontecimentos.

Mais tarde, o emigrante foi condecorado nos Campos Elísios, em Paris, com o título de cavaleiro da Legião de Honra, juntamente com os outros três franceses que impediram o atentado ao presidente.