Maquilhadora britânica ilustra como seriam as dores da endometriose se deixassem lesões externas

Rachel Berwick, de 28 anos, posou com maquilhagem no estômago para ilustrar como seria a endometriose se causasse lesões externas. A modelo possui a doença e diz que a dor é como uma agulha afiada "a raspar contra os meus órgãos internos".

Foi Andrea Baines quem desencadeou a sessão. A maquilhadora, também ela doente de endometriose, queria retratar a dor "traumática" para aumentar a consciencialização e ilustrá-la caso a doença deixasse lesões externas no corpo.

A endometriose faz com que os tecidos semelhantes ao revestimento do útero cresçam noutros locais, como as trompas de Falópio, os ovários e o revestimento pélvico.

A endometriose atinge 175 milhões de mulheres em todo o mundo. Muitas não são diagnosticadas porque pensam que a situação é normal e associam os sintomas às dores menstruais.

Baines foi diagnosticada com endometriose aos 21 anos e o grande problema que sentiu foi a falta de entendimento sobre a condição profunda, mesmo no campo da medicina.

"Acho que alguns médicos estão muito atrasados quando se trata da endometriose e eles não acreditam na extensão da doença e tudo o que ela pode fazer ao corpo. Há uma tendência a agrupá-la às dores menstruais", disse Baines.

Recentemente, a maquilhadora recebeu o desafio de fazer um projeto de efeitos especiais para um concurso de maquilhagem e a ideia de ilustrar a endometriose foi imediata. Andrea Baines escolheu Rachel Berwick porque a mulher de 28 anos também sofria de endometriose "diariamente".

A modelo também sentiu que a condição em que estava foi rejeitada mas sentiu-se aliviada por saber que a dor era mesmo real.



Endometriose - O que é e que sintomas lhe são característicos

A doença crónica provoca dores incapacitantes, sobretudo na região pélvica, e associa-se à menstruação. Dependendo dos casos, as dores podem ser mais agudas, tipo 'facada', quando a mulher vai urinar e defecar ou durante as relações sexuais.



"Numa escala de 0 a 10, as dores que são classificadas de sete para cima já têm uma interferência no dia profissional e familiar. Muitas destas mulheres não saem da cama. Tenho doentes que até fazem um esquema na pílula para terem a menstruação ao fim de semana porque já sabem que naqueles dias não conseguem ir trabalhar", explica ao CM a ginecologista Filipa Osório, médica do Hospital da Luz, em Lisboa.



Na endometriose, as células que constituem o endométrio crescem fora do útero e dão origem a quistos, nódulos ou a aderências.



Esta é uma doença que é característica das mulheres em idade reprodutiva e, até à menopausa, pode evoluir.