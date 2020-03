Marca chinesa usa drones para entregar carros desinfetados aos clientes

É em momentos de crise que nascem algumas das melhores ideias para a humanidade. Passe o exagero, vale a pena assinalar a mais recente ideia avançada pela Geely Auto.

A construtora chinesa, que comanda os destinos das europeias Volvo e Lotus, propõe a personalização e encomenda dos seus modelos à distância de um clique do teclado do seu computador.

Mesmo que estejam em casa, a cumprir a quarentena que o Covid-19 obriga, os clientes podem comprar ‘online’ o carro do seu agrado e tratar, de imediato, do seu financiamento, assim como do registo e dos seguros.

Antes de chegar às mãos do comprador, a marca garante que o veículo é totalmente desinfectado. E, para garantir que não haja qualquer contacto humano, as chaves ser-lhe-ão entregues pelo ar por um drone!