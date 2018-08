Os desenhos são em grande parte inspirados na cultura portuguesa, no património culinário e no ambiente natural, recriando por isso









legumes, flores, insetos, peixes e animais na mesa, mas também assuntos que marcam a atualidade no mundo, em destaque no jornal The Guardian

Há uma marca portuguesa com 134 anos que está a chamar a atenção dos 'instagramers' em todo o mundo.A cerâmica portuguesa do século XIX impressa nas obras de Rafael Bordallo Pinheiro é colorida e excêntrica, o que tem levado a que sejam inúmeros os feeds no Instagram com obras do autor.