Marcas em França acusadas de estratégia comercial enganosa para fugir à inflação

A associação europeia "Foodwatch", que se dedica à proteção dos consumidores, acusou seis marcas de produtos alimentares de alterar o tamanho das embalagens, nos últimos anos, para manter os preços baixos e, dessa forma, contornar a inflação do mercado em França.De acordo com a associação, citada pelo jornal "Le Monde", marcas como a Danone, a Lindt e a Nestlé estarão a usar esta estratégia comercial para conseguir manter os preços inalterados ou com aumentos pouco significativos.Questionado sobre esta prática, o serviço de apoio ao consumidor da Danone em França, justificou-se dizendo que apenas pode aconselhar os supermercados sobre os preços de venda a praticar. Ainda assim, o jornal "Le Monde" relembrou que o que vem discriminado na própria embalagem é da responsabilidade da marca.Na rede social Twitter, Olivia Grégoire, Ministra do Comércio, pediu à Direcção-Geral da Concorrência, Consumo e Controlo de Fraudes que investigasse as marcas a fim de apurar se estão a conduzir práticas comerciais enganosas.Guillaume Forbin, advogado especializado em direito do consumo, esclareceu ao "Le Monde" que esta "é uma prática perfeitamente legal, desde que o peso do produto seja claramente indicado na embalagem para não enganar o consumidor".No entanto, a "Foodwatch" pediu às marcas uma maior transparência na informação ao consumidor.