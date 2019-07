Marcelo Rebelo de Sousa ao lado de Macron no Dia Nacional de França

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu ontem em Paris às cerimónias do Dia da Bastilha ao lado do presidente Emmanuel Macron e da chanceler alemã, Angela Merkel. Este ano, o tradicional desfile das Forças Armadas francesas contou com a participação de militares portugueses e de outros países europeus.Os portugueses participaram na cerimónia no ar, com um avião C-295 da Força Aérea, e a pé, com o desfile de 30 militares dos três ramos das Forças Armadas, sete dos quais paraquedistas que recentemente estiveram em missão na República Centro Africana.O habitual desfile militar deu particular ênfase à Iniciativa Europeia de Intervenção, força conjunta coordenada pela França que conta com militares de 10 países europeus, incluindo Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "é bom haver um núcleo duro que defenda uma capacidade reforçada de atenção em termos de terrorismo, segurança e defesa, mas também de diálogo" entre os países europeus, e disse que Portugal "tem capacidade para dar a sua opinião".Ao todo, na parada que comemora a tomada da Bastilha, estiveram mais de quatro mil militares, 67 aviões, quase 200 veículos e, ainda, um ‘homem voador’ que sobrevoou os Campos Elísios com recurso a um drone.O desfile, entre o Arco do Triunfo e a Praça da Concórdia, aconteceu sob fortes medidas de segurança.Centenas de manifestantes dos coletes amarelos envolveram-se, ao final da tarde, em confrontos violentos com a polícia nos Campos Elísios, após as cerimónias do Dia da Bastilha. Pelo menos 175 pessoas foram detidas, incluindo o lusodescendente Jérôme Rodrigues, um dos líderes dos coletes amarelos, que perdeu um olho num confronto com a polícia em janeiro.