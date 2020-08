Marcelo como 'nadador-salvador' dá que falar na imprensa internacional

No primeiro dia oficial de férias, momentos depois de ter começado a tomar banho, Marcelo apercebeu-se de que duas jovens que se encontravam com um caiaque corriam perigo e não hesitou até deixar as vítimas em segurança.



"Elas viraram-se e engoliram água. Não conseguiam nadar, tal a força da corrente. Mas com a ajuda de um compatriota, foi possível empurrá-las, fazendo-as sair na praia, de onde foram, a pé, até à praia de onde vieram", esclareceu o presidente junto da comunicação social.

Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra a passar férias no Algarve, protagonizou na passada semana um momento de 'nadador-salvador' ao resgatar duas jovens em apuros do mar, na praia de Alvor.O episódio, que terminou com as jovens a saírem pelo próprio pelo areal, deu que falar em Portugal e já mereceu a atenção da imprensa internacional.A BBC começou por destacar o resgate do Presidente da República português, relembrando que Marcelo Rebelo de Sousa está de férias no Algarve "com o objetivo de promover o turismo naquela zona".Também o jornal britânico Daily Mail destacou a ação do Chefe de Estado, recordando que Marcelo, de 71 anos, foi sujeito a uma "pequena operação cardíaca no ano passado".