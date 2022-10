"O Presidente da República enviou uma mensagem de condolências ao Rei da Tailândia, Sua Majestade Maha Vajiralongkorn, e expressou solidariedade para com o povo tailandês e as famílias das vítimas registadas no ataque a uma creche na cidade de Uthai Sawan", pode ler-se em comunicado divulgado no site oficial da presidência.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensagem de condolências ao Rei da Tailândia, após o massacre numa creche tailandesa que matou 34 pessoas, entre elas 22 crianças.