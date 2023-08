Marcelo diz que "não há notícia de portugueses" entre vítimas dos incêndios no Havai

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado que "não há notícia de nacionais portugueses" entre as vítimas mortais dos incêndios florestais no Havai, Estados Unidos.

"Não há notícia de nacionais portugueses. (...) Nas listas disponíveis aparentemente não há nenhum nome português", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas em Faro, antes do jogo Portugal-Estados Unidos, de preparação para o mundial de râguebi França2023.

O Presidente da República explicou que falou com o secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e que tinha recebido informações do cônsul-geral em São Francisco, Pedro Pinto.