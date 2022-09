Foram dois os motivos apontados pelo Presidente da República para justificar os três dias de luto nacional pela rainha Isabel II: o protocolo nas relações entre Estados e a importância da monarca na história de Portugal.



“Há um certo protocolo nas relações entre Estados e tinha havido um luto, por exemplo, pela morte do imperador do Japão de três dias” ou por “vários chefes de Estado importantes, mas não tão importantes em termos de História de Portugal”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve esta segunda-feira presente no funeral de Isabel II, na Abadia de Westminster.









Ver comentários