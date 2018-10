Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo realça "afirmação cívica" de portugueses eleitos na Bélgica

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou esta segunda-feira a "afirmação cívica" dos sete candidatos portugueses e lusodescendentes eleitos no domingo, nas eleições comunais (municipais) na Bélgica.



"É um passo importante na afirmação cívica da comunidade portuguesa na Bélgica, evidenciando o comprometimento dos cidadãos portugueses e luso-descendentes na defesa dos valores da democracia, participando ativamente no seu exercício", escreveu o chefe de Estado, em mensagem colocada na página oficial da Presidência de República Portuguesa na internet.



Sublinhando o facto de o "número de compatriotas eleitos ter mais do que duplicado" relativamente às eleições comunais de 2012, Marcelo Rebelo de Sousa desejou "a todos os eleitos as maiores felicidades nas funções que agora assumem".



Na região de Bruxelas foram eleitas Estela Costa (comuna de Saint Gilles, pelo partido PS), Patrícia Rodrigues da Costa (Jette, Sp.a) e Inês Rodrigues (Evere, Ecolo). As três candidatas são as primeiras mulheres portuguesas a serem eleitas em Bruxelas.



Quatro portugueses foram eleitos na região da Valónia: Sandra dos Santos Gomes (comuna de Bièvre, pelo partido EPV), Marie-Jo Sampaio (Comblaint-au-Pont, ECD), Domingos Ribeiro de Barros (Soignies, PS) e David da Câmara Gomes (Ottignies-Louvain-La-Neuve, Ecolo).



Na Flandres não houve portugueses eleitos.



Quase 100 portugueses ou lusodescendentes eram candidatos nas eleições comunais da Bélgica de domingo.



O número de portugueses inscritos para votar nas eleições aumentou em termos absolutos, mas diminuiu em termos percentuais, segundo dados da Direção das Eleições.



Dos 37.641 portugueses em idade de votar, 3.611 estavam inscritos para votar nas eleições comunais, o que representa um aumento de 560 eleitores em comparação com 2012.



Na Bélgica, existem mais de 500 comunas (o equivalente a concelhos) que se distribuem pelas três regiões do país: Bruxelas, Valónia e Flandres.