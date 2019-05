Marcelo Rebelo de Sousa felicita portugueses eleitos nas autárquicas no Reino Unido

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta sexta-feira os portugueses eleitos nas eleições autárquicas no Reino Unido, realizadas no início do mês, destacando o seu "exemplo de participação cívica" e de vitalidade democrática."Compatriotas eleitos para mandatos municipais, que dão o exemplo de participação cívica e atestam a vitalidade e expressão do exercício democrático da Comunidade Portuguesa no Reino Unido. O Presidente da República deseja as maiores felicidades no exercício dos cargos para que estão mandatados", escreve Marcelo numa mensagem colocada no portal da Presidência na Internet.No passado dia 02 realizaram-se eleições autárquicas em partes de Inglaterra e na Irlanda do Norte.Os eleitores foram às urnas escolher 8.425 lugares em 248 dos 343 municípios da Inglaterra e a totalidade dos 462 lugares nos 11 concelhos da Irlanda do Norte, aos quais concorreram mais de 25 mil candidatos.