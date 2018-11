Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa quer ir à posse de Bolsonaro, mas aguarda convite

Presidente mostra a sua disponibilidade para estar na cerimónia de 1 de janeiro de 2019.

Por Lusa | 14:32

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta sexta-feira que, em princípio, irá à posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, no dia 1 de janeiro, em Brasília.



Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio em conversa com o embaixador do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado, durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, que durou cerca de três horas e meia.



"Estou esperando o convite, porque eu, em princípio, vou à posse, no dia 1 [de janeiro]", afirmou o Presidente da República, adiantando: "Eu vou mais cedo, no dia 30 [de dezembro]".



No dia 29 de outubro, um dia após a eleição de Jair Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Portugal e o Brasil "têm de se dar bem" e disse esperar "um trabalho em conjunto a nível de chefes de Estado" durante o mandato do novo Presidente brasileiro.



O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, de 63 anos, capitão do Exército brasileiro na reforma, filiado no Partido Social Liberal (PSL), foi eleito o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos, na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, no dia 28 de outubro.



O seu adversário, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), obteve 44,9% dos votos, e a abstenção registada foi de 21,3%, num universo de cerca de 147,3 milhões de eleitores inscritos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil.