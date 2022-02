Marcelo Rebelo de Sousa sobre situação na Ucrânia: "O diálogo é fundamental para a construção da paz"

Ministério dos Negócios Estrangeiros português desaconselhou, este sábado, os cidadãos portugueses a viajarem para a Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença, este domingo, na 1.ª cerimónia na Sé Catedral do novo Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro. Quando questionado sobre a situação na Ucrânia, o Presidente da República mostrou alguma relutância em responder, mas deixou clara a postura que considera ser essencial: "O diálogo é fundamental para a construção da paz, permanentemente, até ao último minuto".O apelo do chefe de estado português surge numa altura em que a companhia aérea holandesa KLM decidiu suspender os voos para a Ucrânia devido à tensão com a Rússia. Outras companhias áereas mundiais ponderam tomar uma posição semelhante. Também o