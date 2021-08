Marcelo recebido por Bolsonaro em Brasília para encontro presidencial. Veja em direto

Marcelo Rebelo de Sousa já se encontra no palácio presidencial em Brasília, Brasil, onde se encontrará com o homólogo brasileiro Jair Bolsonaro.Este domingo, Marcelo disse que tudo fará para "construir melhores pontes" entre Portugal e o Brasil, considerando que "não faltam desafios" no relacionamento entre os dois países."Tudo o que estiver ao meu alcance para construir melhores pontes entre Portugal e Brasil em todos os domínios, farei. Há uma preocupação de ir mais longe na cooperação e sentimos que o Brasil está numa onda de, em conjunto, olharmos para os desafios do futuro", disse.O chefe de Estado português falava aos jornalistas no final da tarde de domingo, na Embaixada de Portugal em Brasília, antecipando o encontro no Palácio da Alvorada com o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro.