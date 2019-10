Margaret Atwood e Bernardine Evaristo vencem prémio literário Booker

A canadiana Margaret Atwood e a britânica Bernardine Evaristo venceram esta segunda-feira, em conjunto, o prémio Booker, o mais prestigiado prémio literário de língua inglesa, foi anunciado.Margaret Atwood, que é a quarta figura a conquistar duas vezes o prémio, foi galardoada pela sequela de "A História de uma Serva", intitulada "The Testaments", livro-sensação do outono, que a Bertrand disse à Lusa, há algumas semanas, não saber ainda se vai ou não editar.A história de "The Testaments" é narrada por três personagens femininas e passa-se 15 anos após a cena final de Offred, a protagonista do primeiro livro, o momento em que a porta da 'van' preta bate e a personagem está prestes a ser levada para um futuro incerto ou de liberdade, ou de mais tortura e prisão, ou até mesmo de morte.Atwood já tinha vencido em 2000 com "O Assassino Cego" (editado em 2009 pela Bertrand em Portugal).Já Bernardine Evaristo, que ficará na história por ter sido a primeira mulher negra a ganhar o prémio, foi escolhida pelo livro "Girl, Woman, Other".Nascida de pais ingleses e nigerianos, Bernardine Evaristo é autora de oito livros e ensina escrita criativa na Universidade de Brunel, em Londres.O livro com que venceu o Booker Prize conta a história de 12 personagens dos séculos XX e XXI, a maior parte das quais são mulheres negras a viver no Reino Unido.Os livros vencedores foram escolhidos entre 151 submetidos, abrangendo o universo de livros escritos em inglês e publicados no Reino Unido e na Irlanda entre 01 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019.Em 2018, o Booker foi atribuído a "Milkman", da escritora irlandesa Anna Burns.Com um valor monetário de 55.760 euros, o prémio literário Booker foi criado em 1969 e é atribuído a autores de qualquer nacionalidade desde que tenham escrito uma obra em língua inglesa e publicada no Reino Unido.