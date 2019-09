Um conjunto de pedras pré-históricas, em forma de círculo, esteve submerso nas margens do rio Tejo, no reservatório espanhol Valdecanãs, de acordo com informação avançada pela NASA.



No entanto, após meses de seca intensa, as águas do reservatório desapareceram, revelando a estrutura megalítica.

Esta situação fez com que fossem reiniciadas as investigações sobre o enigmático círculo e abriu uma discussão pública sobre se as pedras devem ou não ser movidas do local. O "Stonehenge espanhol", constituído por 150 pedras em círculo, foi construído nas margens do Rio Tejo, há pelo menos quatro mil anos.

Os menires colocados na vertical fazem lembrar o famoso conjunto britânico Stonehenge. À medida do tempo, estes menires foram colocadas horizontalmente, formando um túmulo fechado (dólmen).

Duas imagens do satélite Landsat da NASA mostraram de que forma o planeta Terra sofreu uma grande transformação devido ao excesso de calor.



Recorde-se que 2019 foi particularmente seco, com Espanha a sofrer o junho mais seco do século, motivo que levou a que os menires reaparecessem.