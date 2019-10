Marido corta pénis a violador da mulher e enfrenta sentença mais longa que o agressor

Um homem, de 27 anos, cortou o pénis do violador da mulher e arrisca-se agora a sofrer uma pena de prisão maior que a do próprio violador. O marido estava a caminho de casa quando ouviu os gritos de Dmitry Ivchenko, de 25 anos, e os soluços da vítima.



A mulher foi atacada perto da habitação da família, em Kharkiv, na Ucrânia. Foi arrastada, de boca tapada, até uma zona de mato e foi violada. O marido apercebeu-se da situação e confrontou o agressor, acabando no meio das agressões por lhe cortar o pénis com um canivete suiço.





A sentença para Dmitry é de cinco anos e do marido, que salvou a mulher das mãos do agressor, de oito anos.