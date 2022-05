Marido da presidente da Câmara dos EUA detido por suspeitas de conduzir embriagado 

O marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, foi detido na noite de sábado por ser suspeito de conduzir um carro embriagado, na Califórnia.Paul Pelosi, de 82 anos, terá estado envolvido numa colisão entre dois veículos, no condado de Napa, sendo que um dos carros é o Porshe de Pelosi. O homem foi acusado de duas contraordenações, com uma fianças de 5 mil dólares, isto é cerca de 4.600 euros.O acidente aconteceu quando Pelosi estava a atravessar a Estrada-Estadual-29, e o outro condutor, de 48 anos ao volante de um Jeep embateu contra o Porshe. A colisão não provocou feridos, segundo a patrulha da auto-estrada da Califórnia.O marido de Nancy Pelosi foi libertada no domingo de manhã.