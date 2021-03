Marido de rainha Isabel II já saiu do hospital após operação de risco ao coração

O duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II, já saiu do hospital em Londres após uma cirurgia de risco ao coração. O Príncipe Felipe, de 99 anos, esteve quatro semanas internado.Felipe,o duque de Edimburgo, foi internado no King Edward VII's Hospital em 16 de fevereiro após se ter sentido mal.O marido da rainha foi depois transferido brevemente no início deste mês para um centro cardíaco especializado em outro hospital de Londres, onde foi submetido a um procedimento para uma doença cardíaca pré-existente.