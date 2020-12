Um casal morreu com 10 dias de diferença depois da família ter contraído o novo coronavírus quando foram cortar o cabelo antes da época festiva.Tudo aconteceu em Chicago, nos EUA. Michelle, a filha cabeleireira, apresentou um teste negativo à Covid-19 e isolou-se antes de cortar o cabelo ao irmão Joe, na própria casa, a 20 de novembro, numa tentativa de evitar a ida ao salão.Mas nem isso impediu o contágio."Não abracei a minha irmã. Cortou-me o cabelo, estava de máscara e todas as janelas estavam abertas", relembrou Joe à "ABC7". Começou depois a apresentar sintomas da doença, assim como a sua irmã, horas depois do encontro.O pai e a mãe de Michelle e Joe, Mike Bruno, acabou por morrer, vítima do novo coronavírus. Passados 10 dias foi Carol quem não resistiu à doença.Apesar de algum sentimento de culpa e após o duro golpe de perder ambos os pais, Joe referiu, no entanto, que estava feliz pelo casal estar novamente junto.