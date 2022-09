Marina Silva apoia Lula nas presidenciais

Marina Silva, ex-ministra do Ambiente e terceira colocada nas presidenciais de 2010, declarou apoio Lula da Silva nas eleições de outubro. A decisão põe cobro ao mal-estar entre ambos desde que Lula a demitiu da pasta do Ambiente em 2008.





“Compreendo que neste momento crucial da nossa história quem reúne as melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando a vida de pessoas por pensarem diferente, é a candidatura do ex-presidente e futuro presidente Lula”, afirmou Marina, acrescentando que a escolha que os brasileiros terão de fazer “é entre a democracia e a barbárie”.