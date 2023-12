Marinha de Marrocos resgata 57 migrantes de origem subsaariana

Um navio patrulha da Marinha marroquina resgatou este domingo 57 emigrantes de origem subsaariana, que viajavam a bordo de um pequeno barco no oceano Atlântico e que tinha a intenção de chegar às ilhas Canárias.

Segundo um comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas, a embarcação foi intercetada a sudoeste da cidade de Dakhla, no Saara Ocidental, a cerca de 70 quilómetros da costa.

Entre os migrantes encontravam-se quatro mulheres em estado de fadiga "muito avançado", lê-se na nota.

Segundo a mesma fonte, os resgatados receberam cuidados médicos e foram entregues à Polícia marroquina no porto de Dakhla.

No dia anterior, uma unidade das Forças Armadas intercetou um outro barco com 56 migrantes subsaarianos no Atlântico, a cerca de 67 quilómetros de distância da costa.