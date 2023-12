A Marinha norte-americana disse ter abatido na quinta-feira um drone e um míssil balístico antinavio disparados pelos rebeldes Huthis do Iémen no sul do mar Vermelho.

O Comando Militar do Médio Oriente dos Estados Unidos (Centcom) acrescentou que "nenhum dos 18 navios na área foi danificado e não foram registados feridos", de acordo com uma mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter).

Esta foi "a 22.ª tentativa de ataque Huthi a navios internacionais desde 19 de outubro", indicou.