Marinha dos EUA detetou implosão do ‘Titan’ no domingo

A Marinha dos EUA sabia desde a manhã de domingo que o submersível turístico ‘Titan’ tinha sofrido uma implosão catastrófica que provocou a morte dos cinco ocupantes, mas as buscas continuaram durante vários dias, dando a entender, falsamente, que ainda havia esperança de encontrar sobreviventes.



Segundo avançou o ‘New York Times’, uma rede ultrassecreta de sonares e sensores subaquáticos usada para detetar submarinos inimigos ao largo da costa dos EUA captou na manhã de domingo um ruído "consistente com uma implosão" num local aproximado da última posição conhecida do ‘Titan’ e sensivelmente à mesma hora a que o navio-mãe perdeu o contacto com o submersível, que desapareceu durante um mergulho aos destroços do ‘Titanic’, a mais de 3800 metros de profundidade.









