Marinha indiana resgata navio sequestrado por piratas da Somália

A marinha da Índia anunciou, esta terça-feira, que resgatou um pesqueiro, de bandeira do Irão, com 19 tripulantes do Paquistão a bordo, sequestrado por piratas na costa da Somália, no oceano Índico.

O navio de guerra INS Sumitra, implantado em operações antipirataria ao longo da costa leste da Somália e do golfo de Aden, "forçou a libertação de 19 tripulantes" do pesqueiro Al Naeemi, informou a marinha indiana na rede social X (antigo Twitter).

A operação ocorreu a cerca de 850 milhas náuticas (cerca de 1550 quilómetros) a oeste de Kochi, no sul da Índia.