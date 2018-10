Marinha indonésia terá encontrado carcaça do avião que caiu no mar de Java

Detetado um objeto de 22 metros de comprimento.

Por Lusa | 05:42

A Marinha da Indonésia informou esta quarta-feira ter detetado no mar de Java um objeto de 22 metros de comprimento que suspeita ser a carcaça do avião da Lion Air que se despenhou no domingo com 189 pessoas a bordo.

Numa entrevista na televisão indonésia, um oficial da Marinha, Haris Djoko Nugroho, disse que os mergulhadores estão a ser posicionados no local depois de um sonar de varredura lateral ter produzido uma imagem mais detalhada do objeto e da sua localização, a uma profundidade de 32 metros a nordeste de Jacarta.

O mesmo oficial adiantou que o objeto foi localizado na terça-feira à noite.