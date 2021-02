Marinheiro sobrevive 16 horas à deriva no oceano agarrado a bóia abandonada

Vidam Perevertilov tem 52 anos e é marinheiro mas nunca pensou um dia vir a sobreviver à escuridão e ao frio do oceano durante 16 horas... agarrado a uma bóia.O homem caiu no Pacífico Sul do navio de carga Silver Supporter sem colete salva-vidas. Para sobreviver, Vidam nadou até um pequeno ponto preto que via ao longe. Tratava-se de uma bóia que não estava ancorada. "Era apenas um bocado de lixo no mar".O marinheiro agarrou-se à bóia e lutou durante 16 longas horas para se manter vivo e à tona.Sofreu queimaduras provocadas pelo sol, começou a ficar desidratado mas manteve-se agarrado àquela bóia que era a sua tábua de salvação.Só seis horas depois deram por falta de Vidam no navio e voltaram para trás em busca do marinheiro. No meio do oceano, Vidam começou a gritar por socorro quando avistou o seu navio.Eventualmente, a tripulação acabou por encontrar o homem e resgatou-o do mar."Ele parecia cerca de 20 anos mais velho e muito cansado, mas estava vivo", disse Marat, filho do marinheiro.Marat afirma que o pai ficou profundamente afetado pela experiência e agora fala muito sobre Deus.Vidam decidiu deixar a bóia no mar caso outra pessoa precise de a usar.