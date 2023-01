Marrocos e Israel estendem cooperação militar às informações e guerra eletrónica

Marrocos e Israel decidiram reforçar a sua cooperação militar, alargando-a às informações e à guerra eletrónica, durante uma reunião esta terça-feiraem Rabat, segundo fonte oficial marroquina.

Os dois Estados "acordaram reforçar mais esta cooperação (militar) e alargá-la a outros domínios, como as informações, a defesa aérea e a guerra eletrónica", indicou o Estado-Maior das Forças Armadas Reais (FAR), em comunicado.

Este anúncio sucede à primeira reunião da comissão de acompanhamento da cooperação em defesa israelo-marroquina, que se realizou na segunda e terça-feira na capital de Marrocos, em contexto de aproximação militar entre os dois Estados.

As delegações foram chefiadas pelo inspetor-geral das FAR, Belkhir El Farouk, e o diretor dos assuntos político-militares do Ministério da Defesa israelita, Dror Shalom.

Em novembro de 2021, o ex-ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, assinou em Rabat um protocolo de enquadramento das relações de segurança entre os dois Estados.

A aproximação entre estes Estados aumentou depois da normalização diplomática entre o Estado hebreu e vários árabes, operada em dezembro de 2020, no âmbito dos designados acordos de Abraão, promovidos pelos EUA.

Esta aproximação é mal vista pela Argélia, um fervoroso apoiante dos palestinianos, o que exacerba as tensões argelo-marroquinas, já vivas devido ao profundo desacordo a propósito do Sara Ocidental, onde Marrocos se confronta com os independentistas da Frente Polisário, apoiados por Argel.