Marrocos quer iniciar "etapa sem precedentes" nas relações com Espanha

O Rei de Marrocos, Mohammed VI, pretende alcançar um entendimento com Espanha e "inaugurar uma etapa sem precedentes nas relações entre os dois países", ultrapassando a crise diplomática bilateral devida à questão do Saara Ocidental.

No seu discurso anual por ocasião da Revolução do Rei e do Povo - que comemora o exílio do seu avô Mohammed V e a luta pela independência - o monarca abordou na noite de sexta-feira, pela primeira vez, a recente crise diplomática com Espanha, afirmando que o seu país está "empenhado em construir relações sólidas, construtivas e equilibradas, especialmente com os países vizinhos".

As relações entre os dois países, afirmou, "passaram recentemente por uma crise sem precedentes, que abalou a confiança mútua e levantou várias questões sobre o seu futuro".