Marrocos reforça segurança nos acessos a Ceuta para evitar nova vaga migratória

As autoridades marroquinas reforçaram a segurança nas imediações e nos acessos ao enclave espanhol de Ceuta, bem como junto à zona de fronteira, para evitar uma nova vaga migratória semelhante à ocorrida em maio, indicaram hoje testemunhas locais.

Citadas pela agência espanhola EFE, testemunhas em Castillejos, cidade vizinha de Ceuta, relataram que as autoridades de Marrocos avançaram com estas medidas após a chegada na segunda-feira à localidade de dezenas de adolescentes procedentes de outras zonas do país que pretendiam cruzar a fronteira e entrar de forma irregular na cidade autónoma espanhola.

As mesmas fontes contaram que a polícia marroquina instalou um novo posto de controlo no centro de Castillejos para impedir a aproximação dos migrantes aos bairros localizados na zona norte daquela cidade, de onde saem normalmente os grupos que tentam atravessar a fronteira.