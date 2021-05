Marrocos tem de evitar entradas ilegais na UE, diz comissária europeia da Administração Interna

A comissária europeia da Administração Interna, Ylva Johansson, sublinhou esta terça-feira que Marrocos tem que cumprir o compromisso de impedir as tentativas de entrada ilegal na União Europeia (EU) a partir de Ceuta.

"O mais importante agora é que Marrocos continue empenhado em evitar partidas irregulares, e que aqueles que não têm o direito de ficar sejam devolvidos de forma ordenada e eficaz. As fronteiras de Espanha são as fronteiras da Europa", disse a comissária, intervindo num debate no Parlamento Europeu (PE).

"É preocupante que pelo menos seis mil pessoas, muitas delas crianças, tenham nadado até Ceuta, pondo as suas vidas em risco. Muitos tiveram de ser resgatados, uma pessoa morreu", acrescentou Ylva Johansson.