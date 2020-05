Máscaras contra multas e Covid-19

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há mês e meio um texto semelhante a este abria com o alerta do cientista chinês George Gao: "O maior erro nos EUA e na Europa é que as pessoas não usam máscaras." Contadas quase 300 mil mortes devido à Covid-19, há ainda quem pense na máscara como adereço que não pode ser incómodo. E isto apesar de a realidade mostrar que em todos os países onde as populações usam a máscara se verificou um ...