Um lote de máscaras de proteção com defeito está a obrigar os profissionais de saúde a permanecerem en isolamento devido ao coronavírus. Estes mais de mil profissionais, entre médicos e enfermeiros, vão fazer o despiste para a covid-19.



O material terá sido a causa da multiplicação do contágio da covid-19 entre profissionais de saúde em Espanha, segundo avança o jornal espanhol El País, que garante que o governo espanhol não sabe ao certo quantos profissionais terão utilizados aquela aparente proteção uma vez que o ministério da Saúde não conseguiu identificar quantas eram as máscaras defeituosas, num lote com 350 a 400 mil unidades.





Recorde-se que Espanha é o terceiro país no Mundo com maior número de mortos com coronavírus, contabilizando um total de 20.852 mil.

O lote de máscaras, provenientes da empresa chinesa Garry Galaxy, foi enviado de urgência, por forma a evitar que os hospitais espanhóis conseguissem manter a proteção de todos os profissionais de saúde após o pico de infeções. Segundo o jornal espanhol, o material terá sido distribuído durante a Semana Santa, e só depois disso detetada a sua ineficácia, motivo esse que dificulta saber o número de pessoas que as utilizaram.